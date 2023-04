A pieno regime verso il concerto ’Springsteen village’ al grattacielo

"La macchina organizzativa viaggia a pieno regime. Nella nostra idea e nei nostri progetti il concerto è e sarà un evento della città e per la città, una straordinaria occasione di mostrare al mondo la bellezza di Ferrara, la sua capacità di accoglienza, la sua vocazione di città della musica e del cinema", così il sindaco Alan Fabbri introduce le iniziative che riguardano il concerto di Bruce Springsteen, in programma il 18 maggio. A pieno regime si stimano 11mila nuovi posti auto (integrativi rispetto ai parcheggi comunali gestiti da Ferrara Tua). È inoltre già stato predisposto un servizio navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso la prossimità del luogo del concerto.

Tante la iniziative. Si apre la possibilità di prenotare online i posti auto integrativi per il concerto del Boss. Gli stalli potranno essere riservati sulla piattaforma Park for fun (www.parkforfun.com) società che opera nello sviluppo di software e di sistemi informatici per la gestione di parcheggi, soste, autorimesse soprattutto in occasione di grandi eventi. Sono disponibili, su prenotazione, le nuove aree sosta per i fan che raggiungeranno la città da Nord. Il parcheggio al centro Diamante, al Barco, con capacità di 641 auto, e un’altra area al casello di uscita dell’A13 con capacità di 1812 auto. Già attivi i parcheggi per le moto, in via del Lavoro, e quelli per i pullman organizzati (ne sono stimati più di cento) in via Padova. Ci sarà un aggiornamento le altre aree di sosta dedicate a chi raggiunge Ferrara venendo da sud. In vista dell’evento è disponibile il nuovo portale internet – dedicato alle informazioni logistiche e di pubblica utilità sul concerto – brucespringsteenferrara.it. Portale che sarà in costante aggiornamento, anche con notizie su viabilità, traffico, consigli. Dal sito è possibile accedere alla manifestazione di interesse per la partecipazione al ‘Ferrara Springsteen village’, prima area di accoglienza per chi arriva in treno (e non solo) collocata al parco Marco Coletta (link al bando: https:www.brucespringsteenferrara.itinformazioni#informazioni-food-truck). Privati e attività del territorio potranno candidarsi per la gestione dei punti ristoro.

Nella stessa area ai piedi del grattacielo (e in altre zone della città) ci saranno punti informativi gestiti dal Comune. Il primo cittadino ha annunciato che dal 4 maggio partirà il calendario di ‘Waiting for Bruce’, rassegna di eventi diffusi (con il coinvolgimento di oltre una decina di locali) che conta 13 appuntamenti musicali, nel segno dei grandi classici del Boss, tre presentazioni di libri e due mostre. Dal sito internet brucespringsteenferrara.it si accede alla pagina di Trenitalia con le indicazioni sui treni speciali per il concerto e frutto di un accordo con l’organizzatore Barley Arts. Dopo Pasqua, nel corso di una conferenza, sarà illustrato il quadro delle iniziative in vista del concerto.