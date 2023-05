‘A pizzico e ad aria’ tra le navate Nella chiesa di San Giacomo concerto d’organo e clavicembalo

Prosegue Ferrara Organistica, la rassegna concerti di musica sacra che tra maggio e giugno coinvolge alcune chiese del territorio provinciale con concerti che hanno l’organo come protagonista, organizzata dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Domani, alle 16 a Burana, nella chiesa di San Giacomo, si terrà il concerto dedicato al’insolito duo organo e clavicembalo dal titolo “A pizzico e ad aria”. In programma musiche di G. Frescobaldi, G.F. Haendel e J.S. Bach. Protagonisti solisti dell’evento la clavicembalista Silvia Rambaldi e l’organista Renzo Rossi responsabili dell’Associazione “Il Nuovo Echo” di Portomaggiore. Il concerto è realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Burana e il Comune di Bondeno. Tutti i concerti sono ad ingresso libero programma completo consultabile sul sito www.consfe.it