A Poggio si ballerà con gli ’Eiffel 65’: "Serata gratuita con 4.500 posti"

Sono gli Eiffel 65 il primo nome annunciato per il Poggio Arena Live che quest’anno si svolgerà dal 12 al 14 settembre, sempre al Parco del Ricordo e grazie all’unione tra Comune e Pro Loco, con a capo il vulcanico Emiliano Peccenini. E’ sulle note di successi come ‘Blue’ che si aprirà questa fantastica kermesse di tre giorni con, il 12 settembre, questo gruppo, icona nella storia della musica dance internazionale. "Erano diversi mesi che li rincorrevamo e siamo riusciti a concludere l’accordo – dice l’assessore Andrea Bergami –, siamo molto contenti perché è un gruppo storico e dei più famosi a livello dance e con Blue, una delle canzoni dance più famose al mondo. Faranno uno spettacolo live per una serata dance aperta a tutti e con brani che hanno attraversato le generazioni".

E’ dunque uscito il loro tour ufficiale, dove compare anche Poggio Renatico. "Ci piacerebbe riuscire ad allargare il raggio di persone che possano raggiungere Poggio – prosegue – stiamo facendo pubblicità e inizieremo a farne in maniera massiccia, sia a livello nazionale che all’estero, perché c’è già qualcuno che ci ha contattato. Hanno un pubblico straniero che si sposta per seguirli e di questo siamo assolutamente contenti. Sarà una serata completa e gratuita, con 4.500 posti in piedi. Il resto? Lo sveleremo pian piano, ma posso già dire che ci saranno tanti eventi collaterali durante la giornata, durante tutta la settimana e verrà confermato anche l’area gastronomica. Le novità saranno tante".

Intanto, in questo fine settimana domani serata di grande atmosfera grazie al concerto di Leonardo Veronesi & Atipico Band, che porteranno il loro viaggio musicale fatto di ironia, emozioni e imprevedibilità nelle segrete del Castello Lambertini. Un evento gratuito con offerta libera a favore di Avis. Sabato sarà una giornata intensa con due appuntamenti da non perdere.

A Coronella torna il Carnevale Notturno con la 22ª Festa di Primavera e in via dell’Artigianato, si accenderanno i motori del Poggio Motorfest.

Laura Guerra