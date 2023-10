A Pomposa incontro con Don Verdi, parroco e scrittore

Promosso dall’associazione di volontariato "Buonincontro" e dalla parrocchia di Pomposa, si terrà domani sera con inizio alle 19, nella sala delle Stilate, a fianco dell’Abbazia a Codigoro, un incontro con don Luigi Verdi (nella foto) dal titolo "La bellezza ferita".

Un appuntamento, ad ingresso gratuito, aperto a tutti coloro che vogliono conoscere le idee ed opinioni di questo sacerdote che ha già scritto ben quindici libri ed è il fondatore e il responsabile della Fraternità di Romena ad Arezzo. Una realtà nata da don Verdi nel 1991 che, dopo un periodo di crisi personale e spirituale, chiese al vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena un’innovativa esperienza di incontro e di accoglienza. In pochi anni le attività volute da don Luigi hanno cominciato a far transitare nel ‘porto di terra’ di Romena sempre più viandanti di questo tempo, in cerca di un posto dove poter sostare, incontrare se stessi e gli altri, e riprendere il proprio cammino. Oggi è un luogo d’incontro per chiunque abbia bisogno di un po’ di semplicità e di calore, dove sentirsi a casa.

c.c.