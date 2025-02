A Ponte Rodoni l’ultimo saluto a Bedani, anima del volontariato

Si terrà oggi alle 10, nella chiesa parrocchiale di Ponte Rodoni, frazione di Bondeno alla quale aveva dedicato tutta la sua vita, l’ultimo saluto a Enrico Bedani (nella foto), l’uomo di 58 anni che è stato il fulcro, l’anima, la forza, rappresentando l’identità generosa del volontariato, dello sport e della vita associativa della sua comunità. Chiamato da tutti ‘Il Toro’, era legatissimo alla moglie Sara Tassinari, che è consigliere comunale della lista civica ‘E…Avanti’, che sostiene il sindaco Simone Saletti. E’ scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Cona per una malattia improvvisa. L’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri, della stessa lista, ha rinviato a data da destinarsi la presentazione del suo libro di poesie prevista per questa mattina, per solidarietà e affetto verso la moglie e tutta la famiglia di Enrico Bedani. Se ne va un uomo che è stato l’anima dell’associazionismo, del volontariato, del palio vinto da Ponte Rodoni per ben tre volte consecutive nell’ultima edizione, della sagra e dello sport dove era dirigente del Futsal, che gestisce il palazzetto del Palacinghiale. "Era una persona disponibile sempre per tutti – ha ricordato Cristiano Beltrami, presidente per anni del Futsal –, genuina, autentica, sempre pronta ad aiutare gli altri". Un animo buono e generoso, un uomo che aveva sempre il sorriso. Le condoglianze e i messaggi di stima alla famiglia, in queste ore, si susseguono. Tra questi anche quello del sindaco di Ferrara, ed ex sindaco di Bondeno, Alan Fabbri: "Ti ho visto la settimana scorsa a fare colazione – scrive Fabbri – e come sempre mi hai salutato con il tuo sorriso e il tuo modo gentile. Avevi sempre paura di disturbarmi, quando invece mi faceva sempre piacere parlare un po’ con te. Speravo fino all’ultimo che ce la facessi perché sei sempre stato un lottatore. Mi piace ricordarti così".

Claudia Fortini