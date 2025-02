"A Pontelagoscuro addio bancomat"

Antonio Urgeghe, residente a Pontelagoscuro, afferma: "Le frazioni hanno bisogno di essere rilanciate, serve maggiore attenzione e partecipazione. Negli ultimi anni la situazione ha registrato un peggioramento. In paese ci sono meno attività commerciali, ha chiuso da tempo lo sportello della banca. Ed è un disagio per tanti cittadini che devono spostarsi verso il centro per trovare un bancomat. C’è bisogno di una riqualificazione dell’abitato, un’implementazione dei servizi primari che mancano in questi territori. Nelle frazioni si vive bene ma c’è la necessità di migliorare alcuni settori".