A Pontelagoscuro la ‘vecia’ scenderà dal campanile in piazza

Un pomeriggio dell’Epifania all’insegna del divertimento per bambini e famiglie. Oggi dalle 17 arriva la Befana in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. Dopo lo stop forzato per l’emergenza pandemica, ritorna il tradizionale appuntamento con un programma consolidato. Si potrà ammirare ‘la vecia’ che scende dal campanile della chiesa di San Giovanni Battista. A seguire ci sarà la distribuzione per tutti i bambini delle calze. Non mancherà anche un punto ristoro panini con la salamella, tè e cioccolata calda. Nel tardo pomeriggio la conclusione della festa con il falò della vecchia. La piazza di Pontelagoscuro dopo le festività natalizie si appresta ad accogliere il mercatino dell’hobbistica, con il mercato contadino e i ‘mandurlin dal Pont’. Si tratta di un appuntamento che si ripete ogni seconda domenica del mese. L’appuntamento è per l’8 gennaio.