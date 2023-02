A Porotto la start-up gestita da ragazzi di vent’anni

Hanno un’età media di 25 anni e hanno scelto di puntare e investire in una frazione per lanciare la loro start-up: loro sono il team di Frameless media production, sei giovani che hanno lanciato di recente la propria attività di produzione video, con particolare specializzazione nel settore musicale e videoclip, e di management artistico, a Porotto, in via Ladino 142. Nei giorni scorsi l’assessore Matteo Fornasini li ha incontrati. Al posto del più tradizionale taglio del nastro, l’inaugurazione è avvenuta con un simbolico primo ciak (poi donato al Comune). "Una squadra giovane, entusiasta, che già vanta importanti collaborazioni, che dimostra coraggio e intraprendenza imprenditoriale: gli ingredienti positivi ci sono tutti, auguro a questi ragazzi grande crescita professionale". "Come mi hanno confermato i titolari, una delle spinte che li ha portati a fondare la loro attività nel forese è nata proprio dal ruolo che Ferrara sta assumendo nell’ambito dell’organizzazione e della realizzazione di eventi importanti e di caratura nazionale e internazionale". I titolari della Frameless sono Erik Mazza e Nunzia Tarantino. Con loro collaborano Andrea Artioli, Manuele Crimi, Marco Roverini.