A Porto Garibaldi torna l’appuntamento con il Recruting day

Giovedì dalle 10 alle 12, all’Informagiovani di Porto Garibaldi, si terrà l’ultimo appuntamento con ‘Recruting day, recruiting year’, volto a far incontrare domanda e offerta di impiego. I referenti dell’agenzia Maw selezioneranno in particolare: carrellisti e facchini per azienda operante a Pomposa di Codigoro; addetti alle pulizie per aziende nelle zone di Comacchio e Lidi, e Portomaggiore; operai addetti alla palamulini per azienda del settore ceramico di Ostellato; allevatore di tacchini per azienda di Portomaggiore. L’accesso all’incontro è libero, senza prenotazione. Ai candidati è consigliato presentarsi con il proprio curriculum (per informazioni: 0533-328336; [email protected]). Questo sarà l’ultimo dei quindici appuntamenti organizzati dal Centro Informagiovani, che hanno avuto buonissimo gradimento e adesione.