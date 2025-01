A Portomaggiore ’rinasce’ il centro storico

La cittadina portuense si arricchisce di nuove attività commerciali, una vitalità che sembrava essersi inaridita. Nel giro di poche settimane hanno aperto ’Fede & Bigo’, in via Somalia nel quartiere africano, a due passi dalla piscina: è andato a ricoprire lo spazio prima occupato da un’osteria che proponeva piatti della cucina toscana, soprattutto carne alla brace. Era chiusa da alcuni anni, più o meno quando chiuse la piscina per i lavori di riqualificazione. I gestori si sono trasferiti a Ferrara, vicino a piazza Trento e Trieste; i nuovi proprietari sono portuensi e propongono un wine bar con stuzzichini, aperitivi e alcune proposte gastronomiche sfiziose.

Ha aperto in corso Vittorio Emanuele II ’Inay Glamour’, di fronte alla pizzeria Take Away, nella strada più elegante della cittadina, in stile liberty. Il negozio porta il nome della nuova commerciante, una cubana, con capi di abbigliamento femminile. Aveva cominciato con la vendita online, ora ha raddoppiato, oltre a quella, ha deciso di buttarsi con questa nuova tipologia commerciale. La terza attività è in via Sole angolo con via Roma, dove prima c’era la sede dell’idraulico Mantovani. Si chiama ’Il mercatino dei ricordi’, propone mobili di antiquariato ma non solo, dischi in vinile, oggetti vintage, libri. Si occupa anche dello sgombero di cantine, case e garage. Il camion con la scritta ’Mercatino dei ricordi’ lo si vede spesso circolare per le strade di Portomaggiore. L’imprenditore di questa nuova attività è Pierluigi Pambianchi, a Portoverrara, lungo via Rangona, ha una florida attività di sfasciacarrozze, che ha mantenuto. Ha diversificato il lavoro con un settore del quale è appassionato.

Il ritrovato dinamismo commerciale non può che far piacere al sindaco Dario Barbieri: "Anno nuovo, nuove attività. Ho visitato due negozi che hanno aperto alla fine del 2024, e che stanno iniziando a farsi conoscere a Porto e fuori. Inay, ad esempio, è un negozio davvero bellissimo di abbigliamento donna e continua a lavorare anche come boutique online. Pierluigi invece, in via Sole, ha aperto ’Il mercatino dei ricordi’, dove è bello perdersi a curiosare: si può trovare un vastissimo mondo del vintage, dell’usato e dell’antiquariato: oggettistica, mobili, abbigliamento, dischi e libri e tanto altro. A tutti e tre un grande in bocca al lupo e buon lavoro: una attività nuova è sempre una grande notizia".

A Portomaggiore, nell’ultimo periodo hanno aperto soprattutto bar, molti dei quali gestiti dai cinesi, i quali avevano fatto lo stesso anche con un grande emporio di prodotti per la casa in via Dante Alighieri. I nuovi arrivati ora ridanno vitalità commerciale alla cittadina. A dire il vero Portomaggiore ha sempre avuto un’offerta commerciale ricca, i nuovi arrivati ora fanno ben sperare.