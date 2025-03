A processo per estorsione. Bambola impiccata e botte: "Paga o bruciamo tutto"

Prima una bambola impiccata davanti a casa e un cartello con una scritta eloquente: "Paga". Poi l’ufficio devastato, le urla, le botte. I metodi erano quelli di chi non scherza ed è pronto a tutto per riavere il denaro che ritiene essere suo. Vittima delle pesanti richieste estorsive, secondo la procura, è un imprenditore ferrarese, costretto a consegnare duemila euro a un 59enne tunisino, oggi imputato di estorsione, tentata estorsione e lesioni. L’inquietante vicenda si è consumata in tre diversi momenti nel corso dell’aprile del 2024. A seguito della denuncia della persona offesa, i carabinieri sono riusciti a risalire al tunisino, mentre il complice che avrebbe agito con lui non è mai stato identificato. Concluse le indagini, la procura aveva chiesto per lui il rinvio a giudizio, ma il procedimento era rimasto in sospeso in quanto l’imputato era ritenuto irreperibile. Questo fino a ieri, quando il caso è approdato davanti al giudice nell’ambito dell’udienza rintracciati (che si celebra al fine di interrompere la sospensione del processo per irreperibilità e procedere quindi con gli atti necessari). Per il nordafricano è stato disposto il rinvio a giudizio e il processo a suo carico inizierà il 9 ottobre.

La vicenda oggetto del procedimento risale alla primavera di due anni fa. Al centro, si diceva, un debito da 1.500 euro che il 59enne – a suo dire – vantava nei confronti dell’imprenditore. Per ottenere quel denaro, prima l’avrebbe minacciato al telefono e poi si sarebbe presentato in azienda di persona. Le richieste sono iniziate attraverso messaggi Whastapp e audio dal contenuto intimidatorio. Poi l’asticella si è alzata e si è arrivati all’invio di alcune foto, una delle quali scattata vicino a casa della vittima dove era stato posizionato un cartone con la scritta "Paga" e una bambola con un cappio intorno al collo. Le altre ritraevano invece il cartello della via in cui ha sede l’attività del malcapitato. Ma quello era solo un assaggio. Secondo le accuse, infatti, il tunisino si sarebbe presentato insieme a un complice nello studio dell’imprenditore, proferendo altre minacce, scaraventando a terra tutte le pratiche presenti sulla scrivania e pretendendo i soldi. In caso contrario, avrebbero dato fuoco all’ufficio e lo sarebbero andati a cercare a casa. Alla fine, le pressioni hanno ottenuto il loro scopo, al punto che la vittima si è trovata costretta a consegnare all’imputato duemila euro tra contanti e versamenti su Postepay. Sembrava finita lì, ma così non è stato.

Alcuni giorni dopo, appreso della querela sporta nei sui confronti, il tunisino si sarebbe di nuovo presentato all’imprenditore minacciandolo con frasi pesanti ("So che mi hai denunciato, ti taglio la gola, ti bruciamo la casa, l’ufficio e la macchina, sappiamo dove abiti e possiamo venirti a trovare in ogni momento quando vogliamo"), spingendolo contro il muro e sferrandogli un calcio al fianco sinistro (quattro giorni di prognosi, da cui l’imputazione di lesioni). Il tutto, secondo le contestazioni, allo scopo di spillargli altri 1.500 euro, somma che però non verrà mai consegnata. Dell’inquietante vicenda si discuterà dunque in autunno, quando l’imputato (assistito dall’avvocato Massimo Cipolla) dovrà comparire davanti al giudice per rispondere delle pesanti accuse che gli vengono mosse.