A processo per la lite in strada Impugnò pistola al peperoncino, assolto dall’accusa di minacce

di Cristina Rufini

Una scena quasi da Far-West, tanto da mettere in fuga chi quel giorno, il 21 dicembre del 2021 si trovò a passare in corso del Popolo a Rovigo, dove un uomo con giubbotto di pelle nera e pistola in pugno stava seminando il panico. O almeno così sembrava. Erano le 17.15 quando alla centrale operativa della polizia iniziarono a giungere le prime segnalazioni di un giovane individuo che, dopo il diverbio con un altro automobilista, aveva sfoderato l’arma dalla fondina, puntandola verso il contendente. Su questa ricostruzione della polizia rodigina, un ferrarese di 33 anni è finito a processo con le accuse di minacce aggravate e di porto abusivo di arma impropria. Ma l’arma impropria, una pistola arancione e nera, modello Jpx Jet Protector, era caricata con spray al peperoncino. Cioè era uno strumento di autodifesa personale, ma tutto questo non è valso a evitare al ferrarese di essere fermato dalla polizia, portato in questura per accertamenti e il successivo processo che si è concluso nei giorni scorsi, con l’assoluzione piena.

La lite. Manca una manciata di giorni a Natale del 2021, quando il trentatreenne, alla guida della sua auto, viene affiancato da un camion frigo – secondo quanto ricostruito nel corso del processo – ne nasce un diverbio piuttosto accesso, tanto che il camionista a un certo punto scende e ’con fare minaccioso’ si avvicina all’auto del ferrarese. Lui a quel punto sfodera dalla fondina la pistola al peperoncino e la punta all’indirizzo dell’uomo – il quale ovvio non poteva sapere quale tipo di pistola fosse – così gira i tacchi subito, se torna sul camion e va via. Il giovane ferrarese rimane in mezzo alla strada con la pistola, tra lo spavento generale. Da qui in poi iniziano ad arrivare le prime telefonate alla centrale della polizia, alcuni agenti giungono sul posto e trovano il trentatreenne che ha cercato rifugio in un negozio. Con sé ancora la pistola al peperoncino, ma riposta nella fondina. Viene portato in questura e sottoposto a riconoscimento.

Il processo. Nonostante sia poi stato chiarito che si trattava di una pistola per difesa personale, con le caratteristiche di legittimità previste dal decreto ministeriale 20311 (tra le quali: pistola che non contiene miscela superiora a 20ml e una gittata non superiore a tre metri), l’uomo è finito a processo per minacce e porto abusivo di arma impropria. Assistito dall’avvocato Antonio Alosi, il trentatreenne si è difeso, innanzitutto, dimostrando che non era stato lui il primo ad assumere un atteggiamento di minacce, bensì il camionista, nel corso del diverbio, era sceso dal mezzo per avvicinarsi alla sua auto con atteggiamento di sfida. E poi spiegando che l’arma impugnata aveva le caratteristiche previste dalla normativa.