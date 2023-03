A processo per rapina, è stato assolto: "Ero io l’aggredito"

FERRARA

Cinque mesi vissuti con l’accusa di essere stato un rapinatore di smartphone nei confronti di un ragazzino. Finendo a processo davanti al Tribunale in composizione collegiale, dopo essere stato arrestato dai carabinieri. In realtà, secondo quanto emerso ieri pomeriggio davanti al Tribunale in composizione collegiale, era lui, un comacchiese di 63 anni, la vittima della banda di ragazzini. Come dimostrerebbero le immagini delle telecamere della stazione ferroviaria di Ferrara, teatro dell’episodio, il 4 novembre dello scorso anno.

"Guardando gli atti del fascicolo di indagine – spiega l’avvocato Fiorella Shane Arveda che ha assistito l’imputato – era chiaro che i fatti non si fossero svolti come ricostruito: il mio cliente è stato accerchiato da almeno quattro ragazzini, una baby gang , ed è stato preso a calci e pugni. Lui ha cercato di difendersi e non ha certo rapinato nessuno. Questa sequenza di immagini era chiara fin dall’inizio. Poi, anche dalle testimonianze della stessa presunta vittima, in indagine suppletive, è stato ricostruito che il mio assistito non aveva aggredito, ma si era difeso da un assalto subito. Ma come si può? Ha vissuto cinque anni d’inferno". Ieri, anche su richiesta della stessa procura, il Tribunale di Ferrara (presidente Piera Tassoni) ha assolto il 63enne perché il fatto non sussiste. E per quanto vissuto in questi cinque mesi di arresto e obbligo di dimora? "Posso solo dire che avevo già provveduto a presentare una querela degli aggressori – conclude l’avvocato – vediamo come va a finire".

Cristina Rufini