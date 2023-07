A Report il granchio blu "Vongole in pericolo"

Si aprirà con un servizio dedicato alla problematica del granchio blu, la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci che andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai Tre. Attraverso le proprie telecamere, una troupe del noto programma televisivo con l’inviata Giulia Innocenzi, racconterà le preoccupazioni di vongolari e acquacoltori alle prese con il crostaceo (il cui nome scientifico è Callinectes sapidus) che sta proliferando nelle acque di Comacchio e le Sacca di Goro, rischiando di provocare significativi danni ad una delle principali economie del territorio. Infatti, grazie alle proprie chele, è in grado di aprire i gusci di vongole e altri molluschi per cibarsi del loro contenuto. A Comacchio e Goro, i comuni del ferrarese sul Delta del Po, viene prodotto il 55% delle vongole consumate in Italia. Ma questa produzione è messa seriamente in pericolo da questa specie aliena, che ha cominciato a proliferare massicciamente dal mese di maggio, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Che fare per salvare un’economia che vale 100 milioni di euro? Giulia Innocenzi ha parlato con i pescatori, con l’ex sindaco di Goro e biologo Diego Viviani e intervistato l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi per capire le soluzioni immediate da mettere sul tavolo per fronteggiare la grave situazione. Nel servizio che sarà mandato in onda stasera, dunque, saranno approfondite le caratteristiche di questo crostaceo (originario delle coste atlantiche del Nord America) e gli impatti provocati dalla sua proliferazione. Al momento, l’unica ‘arma’ per affrontare l’emergenza è il prelievo del granchio blu da parte degli stessi pescatori: e proprio in questi giorni, la prima cittadina di Goro Maria Bugnoli ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente che consente il prelievo dei granchi blu da parte dei soggetti titolari di concessione demaniale marittima nella Sacca di Goro (che dispongono di attrezzi da pesca idonei, come nasse e reti) e il trasporto dei crostacei a terra per lo smaltimento. Dunque, il servizio realizzato da Report accenderà nuovamente i riflettori su una problematica che sta attanagliando le concessioni presenti nel nostro territorio e alla quale si sta cercando di dare soluzione.

Valerio Franzoni