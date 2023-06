A rischio la pesca a strascico, scatta la protesta

Le marinerie dell’Emilia-Romagna, comprese quelle di Porto Garibaldi e Goro, aderiranno alla mobilitazione nazionale in programma domani mattina "per ribadire il proprio ‘no’ al Piano d’azione dell’UE che impone una serie di misure dirompenti per l’assetto del settore". L’appuntamento per gli operatori emiliano-romagnoli sarà a Rimini, scelto come punto comune regionale della manifestazione, che fa parte di una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori (Legacoop Agroalimentare, Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca). "Il Piano promosso dal Commissario alla Pesca ed all’Ambiente Virginijus Sinkevicius prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di ulteriori aree marine protette, senza considerare l’impatto sociale ed economico su imprese, lavoratori, territori e basandosi su dati scientifici non aggiornati e accurati. Un Piano che – denunciano associazioni e sindacali di settore – ci porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di prodotti ittici". L’obiettivo della mobilitazione è la salvaguardia di un settore "che garantisce sicurezza alimentare e un approvvigionamento equo, salutare e sostenibile di prodotti ittici freschi e con alti standard di qualità, che rispettano le regole di tracciabilità e certificazione europea. Ma con la mobilitazione si punta anche ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori". Secondo le varie sigle promotrici della manifestazione, lo smantellamento della pesca a strascico "causerebbe peraltro un aumento delle importazioni da Paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia – concludono Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca – con 2.088 unità, circa 7.000 lavoratori, il 30% degli sbarchi ed il 50% dei ricavi. Un settore che in Europa rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici ed il 38% dei ricavi, con oltre 7.000 imbarcazioni". Dunque, queste le ragioni che hanno portato all’organizzazione della mobilitazione ‘Uniti contro il Piano d’azione Ue’, attraverso il quale le marinerie italiane rimarcano la loro contrarietà ‘allo smantellamento della pesca a strascico’.

Valerio Franzoni