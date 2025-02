A rischio la stagione sui sette lidi: "Niente personale, così non apro"

Non riesce a crederci. "Ho messo quel post il due di gennaio, nemmeno una telefonata. Niente, solo il silenzio. Così, mai successo". Il post su Facebook di cui parla Gianni Nonnato, presidente consorzio Nazioni, titolare dello stabilimento balneare Chalet del mare, è una ricerca di personale in vista dell’apertura delle spiagge.

"Non parliamo della stagione estiva, tra pochi mesi, i fine settimana già di marzo in genere in molti cominciano ad aprire ad accogliere i clienti. E invece...". E invece nemmeno una telefonata. "Mi riferisco un po’ a tutte le figure che ruotano attorno ad uno stabilimento balneare, quindi camerieri, cuochi, ma anche lavapiatti, chi deve occuparsi della pulizia della cucina. Vorrei sottolinearlo, perché magari qualcuno riesce sempre a sollevare dubbi, si tratta di persone che vengono assunte con un regolare contratto, con busta paga e contributi. Ma così mai". Scuote la testa, ripete. "Almeno qualche telefonata, appuntamenti per fissare i colloqui, insomma qualcuno che si facesse vivo. Macché".

Le conseguenze non sono belle. "In questo momento io non riuscirei ad aprire lo stabilimento e tanti altri colleghi sono nelle mie condizioni. Come apro? Che ci sono solo io a lavorare qui". Non è solo, una situazione drammatica che quest’anno sta toccando lo zenit. Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti, è presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di Volano. Tratteggia un quadro analogo. "Tanti operatori balneari mi stanno riferendo di vivere la stessa situazione. Ormai gli studenti non vengono più a lavorare al mare, negli stabilimenti balneari. Una volta correvano, adesso questa fetta di giovani è del tutto sparita. Non ne vogliono sapere di andare a lavorare sotto un ombrellone. In marzo molti titolari non ce la faranno. Apriranno a scartamento ridotto, c’è chi al posto del ristorante si limiterà a fare panini e piadine".

Anche il salvataggio soffre. "In questo momento non si trova nessuna figura, dal lavapiatti al ragazzo che voglia fare il bagnino. Gli stabilimenti se la cavano se hanno personale ormai fidelizzato o se si tratta di una famiglia". "Sta andando sempre peggio, nessuno viene a lavorare. Molti si stanno organizzando e mettono a disposizione appartamenti per ‘ importare’ personale dalle località limitrofe", dice Giuseppe Carli, titolare dell’Astor, presidente dell’associazione stabilimenti balneari di Porto Garibaldi.