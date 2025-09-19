"A rischio quaranta tartarughe. Il laghetto è rimasto senza acqua"

Il piccolo specchio d’acqua all’interno del parco comunale della località di Migliarino, nel comune di Fiscaglia, si sta lentamente ed inesorabilmente prosciugando ed Eleonora Padroni anche a nome di tanti altri cittadini lancia un appello. "Chiediamo si faccia qualcosa per impedire che le oltre quaranta tartarughe che vivono nel laghetto - dice - muoiano, già alcune sono morte ed altre stanno cercando disperatamente di allontanarsi per trovare zone umide nelle quali insediarsi, ma è decisamente la distanza da percorrere per loro. Sono tanti i cittadini che vengono nel mio negozio a chiedere di versare acqua all’interno del laghetto". Sulla questione interviene il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi che spiega come "si tratta di un macero che non ha un’adduzione naturale dal fondo e con l’estate tende a seccarsi. Le tartarughe sono alloctone, quelle che si vincono nelle fiere originarie dell’America, e nessuno se ne vuole prendere cura, pur avendo sentito, anche in passato, diversi enti ed istituzioni. Purtroppo - prosegue il primo cittadino - è un problema che ho ereditato dalle precedenti amministrazioni, scoprendo mio malgrado che c’era un tubo che alimentava il macero con l’acqua del Cadf, quella del rubinetto per essere chiari, che pagavamo tutti noi. Il Cadf una volta venuto a conoscenza di questa adduzione ha chiuso la conduttura definitivamente e se qualcuno indagasse a fondo scoprirebbe come tutto questo non sia stato un comportamento regolare delle amministrazioni passate che magari oggi fanno leva sulla sensibilità dei cittadini dopo non aver mai voluto risolvere il problema veramente, ma tirando a Camaiore come si suol dire". Il sindaco Tosi espone inoltre la richiesta di ammissione ad un progetto per il parco ricco di essenze vegetali provenienti da tutto il mondo e col recupero del laghetto in maniera definitiva. "Parliamo di un progetto approvato dalla giunta nei giorni scorsi e per il quale abbiamo chiesto di essere ammessi dal Ministero ad uno specifico bando con un investimento di 1 milione 400mila euro col quale rendere un polo attrattivo il parco, costruire un ufficio delle informazioni turistiche e recuperare definitivamente il laghetto affinché non si debba più correre il rischio ad ogni estate di rimanere senz’acqua col rischio di perdere gli animali che vi sono installati. Un progetto estremante funzionale - conclude il primo cittadino - per lo sviluppo di Migliarino sotto ogni punto di vista".

Claudio Castagnoli