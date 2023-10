A Robert Pricopi la sala dei Saperi. Diventerà la stanza di incisione

CODIGORO

Il sogno di Robert Cosmin Pricopi si è avverato: al ventenne di Codigoro, vittima di un tragico infortunio sul lavoro, avvenuto il 15 maggio scorso a Jolanda di Savoia, è stata dedicata, ieri pomeriggio, al Centro sociale gestito in via Rosario da Ancescao, la nuova sala di incisione ed è stata intitolata la sala dei Saperi del Centro sociale . La rinominata "Sala Robert Cosmin Pricopi" racconta il dialogo intergenerazionale, attraverso un magnifico murales realizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito della decima edizione del Festival DeltArte. "Questo luogo ha rappresentato molto per Robert - ha dichiarato il sindaco Sabina Alice Zanardi -, perchè qui era arrivato con un sogno da realizzare, accarezzando nel suo cuore una speranza di riscatto, per creare una sala di musica. Robert amava profondamente la musica e riusciva a trasformare le parole in musica, scrivendo canzoni, che erano diventate anche dei videoclip. Ringrazio Sauro Corona e Gianna Braghin, rispettivamente presidente e vice presidente del centro sociale, perchè hanno a cuore questo spazio davvero speciale, fondato sull’accoglienza e l’inclusione e perchè credono nelle nuove generazioni". Presenti alla commossa e partecipata cerimonia inaugurale anche mamma Lilica, la sorella Alexandra e Fanel, padre del ventenne scomparso, sopravvissuto al tragico volo dal cestello della piattaforma aerea sulla quale stava lavorando anche un terzo operaio, deceduto nei giorni successivi all’infortunio.