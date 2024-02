"A-Rose divulga l’importanza della prevenzione"

Divulgare la conoscenza in termini di prevenzione, di diagnosi precoce e di nuove terapie in ambito oncologico, al fine di raggiungere lo sviluppo di una terapia personalizzata calibrata sui bisogni di cura del singolo paziente. Si chiama "Nuove speranze per una medicina personalizzata", ed è il progetto messo in campo dall’associazione A-Rose Odv (Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense) sostenuto con 15mila euro dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune. "Il valore dell’operato di A-Rose – così l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - pone questa realtà fra le più competenti a livello nazionale in un settore molto delicato, che necessita di sviluppi continui per trovare le metodologie di cura più adatte. Creare iniziative per informare la cittadinanza e per prepararsi insieme alle sfide sociosanitarie che ci riguardano tutti è una maniera efficace per sensibilizzare sulla prevenzione dell’insorgenza di malattie oncologiche. Una realtà tutta ferrarese a cui va il pieno sostegno dell’assessorato alle Politiche Sociosanitarie e la gratitudine per dare prestigio al nome di Ferrara nell’ambito della ricerca scientifica". L’iniziativa, inserita per la prima volta nel piano di interventi sociosanitari realizzati a livello distrettuale, prevede l’organizzazione di eventi pubblici e un sostegno economico concreto per la ricerca. Anche grazie al contributo del Comune, A-Rose promuoverà la formazione dei giovani studiosi assegnando borse di studio e di ricerca, ma anche tramite l’istituzione di premi per ricercatori, persone o istituzioni che abbiano contribuito a ricerche in ambito oncologico.

f.d.b.