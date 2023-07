’A ruota libera’ con la fantasia ’I 4 elementi’ si fanno in due

Teatri sull’acqua 2023 va avanti a pieno ritmo tra fantasia, creatività e applausi. Teatri sull’acqua, la rassegna itinerante che si svolge nei sette Lidi di Comacchio, prosegue a Lido degli Estensi con la compagnia chiamata ’I 4 elementi’. "La compagnia rimarrà nei vostri cuori – dicono gli organizzatori della rassegna – e alla loro ricerca per rivedere i numeri e le incredibili improvvisazioni che cambiano di volta in volta. Uno spettacolo da non perdere". Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.

L’appuntamentoð 389 1551656. Il programma completo è su www.comacchioateatro.it e su www.burattini.info.