A San Biagio è nata ’La scuola della pizza’

BONDENO

C’è un profumo di pizza che apre strade di paese e dà sapore alla vita dei ragazzi. Succede a San Biagio, una piccola frazione di Bondeno, dove il grigio dei pomeriggi dell’inverno, ha acceso le luci dell’antica trattoria, spenta da anni, che grazie a un progetto, gratuito per tutti, del parroco don Giorgio Lazzarato è diventata "La scuola della pizza". Un laboratorio di sapori. I ragazzi impastano, condiscono e cuociono nel forno dove si sono riaccese le luci. I paesani che si fermano si portano a casa gratis, nei cartoni, la pizza. Una scatola di pizza che si fa scrigno di valori che profumano.

Giovani che imparano, sotto la guida di Salvatore Piscedda che ammette: "Fare il volontario qui per me è come prendere un milione di euro al giorno – ammette -. Finire la mia carriera da pizzaiolo con loro, dopo cinquant’anni di lavoro, è un privilegio che non ha prezzo. Vederli che si destreggiano, che sperimentano, che inventano e intanto sorridono, è un dono". Un paio di chilometri più in là, seguendo l’argine del Panaro che si immette nel grande fiume Po, c’è la comunità Accoglienza di don Giorgio: "Nel giardino della canonica di Salvatonica c’è un forno – racconta Salvatore – e qui durante l’estate facciamo la pizza. In quel forno ho insegnato a tanti giovani e adulti a fare la pizza. Alcuni di loro erano in difficoltà in quel momento, non avevano un lavoro, non volevano più studiare, eppure sono riusciti a farne un lavoro e adesso lavorano come pizzaioli. Sono decine e decine. La pizza toglie dalla strada – ricorda – la pizza poi è ‘casa’ e sapori di famiglia se la fai per i tuoi cari, la pizza può diventare anche un lavoro per chi ha la passione".

Quattro incontri nei lunedì d’autunno che riprenderanno a primavera. Perché la ‘Scuola della pizza’ di San Biagio, continua. Maria ha 17 anni, frequenta l’istituto Carducci di Bondeno ed è andata alla scuola della pizza con la sorellina più piccola: "Siamo in due fratelli e tre sorelle – racconta – ma ogni giorno, quando a casa apparecchiamo la tavola con i nipoti e i parenti che vivono con noi, siamo in 11. E’ bello fare la pizza per loro. Adesso abbiamo imparato". Manuel ha 19 anni ed è di Terre del Reno "Un giorno – dice – potrebbe essere un lavoro", mentre per Manuel, 19 anni, "Per ora è solo una passione". Giacomo ha 13 anni ed è il leader del gruppo. Sa tutto. Frequenta la scuola media di Vigarano e la mamma lo accompagna alla scuola della pizza: "Vuole iscriversi all’Istituto Vergani di Ferrara e fare il cuoco – racconta la mamma Barbara Borghi – ha saputo del corso dal gruppo scout. E’ una bella esperienza che completa il passo che sta facendo vero l’istituto alberghiero. Era interessato e gli piace davvero moltissimo".

Claudia Fortini