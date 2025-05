A San Biagio l’ora x. La bomba da 500 libbre viene fatta brillare

Dopo il ritrovamento di un ordigno di grandi dimensioni (500 libbre) nella frazione di San Biagio di Argenta, è stato disposto dalla Prefettura di Ferrara che l’area interessata venga bonificata nella giornata di oggi da parte del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti. La zona di interesse dovrà essere completamente evacuata dagli abitanti per permettere il despolettamento della bomba, dopodiché un convoglio trasporterà l’ordigno disinnescato a Filo di Alfonsine, in un’area già utilizzata in precedenza per il brillamento di ordigni in sicurezza. Dalle ore 7.30 alle 11.00, e in ogni caso fino alla fine delle operazioni, i residenti dovranno quindi lasciare libere le proprie abitazioni. Le vie di San Biagio interessate dall’evacuazione sono via Cascine, via Morari, via Nugarola e via Cavasini. Le persone che dovranno lasciare le proprie case in questi giorni riceveranno, da parte della Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie, l’ordinanza sindacale di evacuazione, successiva al nulla osta della Prefettura per le operazioni necessarie alla bonifica.