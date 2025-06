"A San Guglielmo, auto parcheggiate sull’aiuola. Ma nessuno interviene"

Caro Carlino,

a proposito della giusta segnalazione del signor Paolo Giardini circa “ chi sono i veri parcheggiatori abusivi” aggiungo una perla che conservo nel mio archivio fotografico. Parcheggio San Guglielmo - domenica pomeriggio del 27 aprile scorso. Ho avvertito della situazione un operatore (fra le 15,30/16,00) che mi ha risposto, con stanca voce: ”prendo nota e poco altro…”. Al ritorno, circa 19, già imbrunire, l’auto (una grossa Audi) era ancora parcheggiata sull’aiuola, quindi non rimossa, e nessuna traccia di una eventuale sanzione. Un mio conoscente, parlando dell’accaduto, mi ha riferito che casi simili accadono sovente! Mi domando: a cosa servono le numerose telecamere che sorvegliano il San Guglielmo? A cosa serve segnalare queste situazioni per poi non vedere risultati? Se alla cafoneria/maleducazione dei parcheggiatori si aggiunge anche l’indifferenza/assenza da parte di chi gestisce i parcheggi… siamo alla frutta. Grazie,

Giorgio Pasqualini

* * *

L’8 e 9 GIUGNO VOTARE

AL REFERENDUM

Caro Carlino,

i giorni 8 e 9 Giugno si andrà a votare per i referendum. Credo che questa sia una delle occasioni di maggior democrazia che un paese può avere. Le regole sono state scelte e votate dai nostri parlamentari demandando al cittadino l’onere che gli compete, quando a suo dire qualcosa non funziona, deve procurarsi un certo numero di firme e presentare una richiesta per andare a chiedere alla popolazione di esprimersi attraverso il voto. Sentire dire da chi siede in parlamento quando la cosa non riguarda le sue opinioni: andate al mare invece di andare a votare, lo trovo veramente assurdo. Intenzioni di voto sono ammesse ma spingere per non andare a votare la trovo scandalosa. Personalmente andrò ai seggi e valuterò con la mia testa se sostenere oppure votare contro ma non farò mancare la mia presenza. Mi rivolgo alla classe politica che quando si vota per la loro poltrona quasi si prostituiscono e quando successivamente siamo noi ad avere necessità del loro aiuto spariscono senza lasciare traccia. L’8 e il 9 andiamo a votare e facciamo il nostro dovere. Grazie,

Costantino e Antonella