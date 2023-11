A San Martino i Giardini di Cuniola: "Mille ettari per tante attività"

Mille ettari. Una vasta area verde privata che verrà messa a disposizione della comunità ferrarese: è questo il significato, inedito, del progetto di riqualificazione dei ’Giardini di Cuniola’, messo a punto per il contesto urbano della frazione di San Martino, che si si sviluppa lungo un asse di un chilometro e si colloca in un’area complessiva di circa 1000 ettari. Un’opera di riqualificazione – circa sei milioni e mezzo di euro – che si articola su più livelli e che riguarda in particolare gli stabili, attualmente diroccati, che insistono nella grande area coinvolta. In particolare, l’idea di progetto messa a punto da Gregorio Minelli Vacchi, sarebbe quella di reinventare gli spazi e di metterli al servizio della città. Sia per eventi culturali, che di carattere più strettamente ludico. "Siamo al culmine del percorso di sviluppo di un progetto sul territorio con ampie sinergie – così il sindaco Alan Fabbri – che interessa una magnifica area agricola di un migliaio di ettari che ha caratteri culturali, architettonici e ambientali antichi, che vogliamo veder rinascere. Un percorso iniziato in epoca Covid e giunto ora alle fasi attuative. Il modello in campo – prosegue – unisce pubblico e privato per la tutela, la valorizzazione storica e lo sviluppo territoriale, mettendo in campo professionalità locali, giovani, idee, qualità e merito. Come amministrazione abbiamo sempre promosso forme di partnership analoghe, in grado di attuare progetti del genere".

Il modello Cuniola, ideato da Palazzo Bentivoglio Lab – gli architetti vincitori del concorso internazionale e progettisti incaricati dello studio Qb Atelier, Federico Orsini e Filippo Govoni – è definito "unico precedente a livello nazionale di questo tipo di rapporto pubblico-privato, ha messo in relazione tutti i soggetti interessati ad un intervento di rigenerazione: Comune, Consiglio nazionale architetti, proprietà, Ordine degli architetti, la comunità, considerata come vero destinatario dell’intervento. Con il progetto in esecuzione si compie l’iter del Modello Cuniola, che ha perseguito l’idea di trasformare un luogo privato in un bene anche a disposizione della collettività".

"L’intenzione della proprietà è trasformare il luogo in un bene a disposizione della collettività inserendo nel progetto un articolato sistema di servizi diffusi che acquisirà il nome di Giardini di Cuniola – si legge nel bando –. L’oggetto del concorso è costituito dalla rigenerazione di tre aree su cui si trovano sei edifici da riqualificare". La progettazione definitiva, esecutiva, completa di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della direzione lavori, verrà affidata dal soggetto banditore al vincitore del concorso con incarico diretto. La messa in funzione della prima parte dei Giardini entro fine 2024.

