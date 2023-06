A San Nicolò la sagra della patata

Secondo e ultimo fine settimana a San Nicolò della Sagra della patata, la manifestazione che dal 2006 rende vivo il paese nel mese di giugno, grazie ad un gruppo di volontari eterogeneo, dai ragazzi di 14 anni alle persone di 70 anni, che mette il cuore in quello che fa e cerca di far star bene il prossimo. Da oggi a domenica tutte le sere nel piazzale della chiesa della frazione argentana piatti a base della patata emiliana, quella a pasta bianca, la migliore d’Italia; inoltre mostra mercato, giochi e gonfiabili per bambini. Per prenotazione 377-2377624. Il menu è decisamente stuzzicante: antipasti con salumi, prosciutto, tris di formaggi e marmellata di patate, pinzini fritti, tris di patateio e speck, rotolo di patate. Primi tortelli di patate, gnocchi di patate, fettuccine al teroldego con speck e formaggio; secondi: grigliata mista, salamina con purè, involtini di lonza e patate, sformatino vegano.