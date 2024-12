A Sant’Agostino si accende il presepe. Natale dalle mille luci

Il Comune di Terre del Reno annuncia una serie di eventi che segneranno l’inizio delle celebrazioni natalizie sul nostro territorio. L’accensione degli alberi di Natale e del presepe rappresentano momenti di condivisione e di comunità. Un ringraziamento particolare va alla Proloco Sant’Agostino, alla Proloco di San Carlo, al Centro Ancescao di Mirabello, all’Associazione “Dosso Insieme”, all’Avis di Terre del Reno per la realizzazione del presepe nel Parco Villa Rabboni a Sant’Agostino e all’associazione Morgania & Co. per la collaborazione nell’organizzazione degli eventi di accensione dell’albero di Natale a Sant’Agostino e San Carlo. Il programma degli eventi prevede l’accensione dell’albero di Natale sabato alle 15,30 in piazza Pola a San Carlo. E, nella stessa giornata, alle 18,30, l’accensione del presepe nel parco Villa Rabboni a Sant’Agostino.