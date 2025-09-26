A Santo Spirito il film su Gaza

Dopo la pausa estiva, il cinema teatro Santo Spirito riapre le porte al pubblico oggi con una programmazione che conferma la vocazione culturale e sociale di questa storica realtà cittadina attiva da 76 anni.

La nuova stagione si inaugura con “La voce di Hind Rajab” della regista tunisina Kaouther Ben Hania, pellicola che ha conquistato il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film nasce da una tragica vicenda reale del 29 gennaio 2024: una bambina di sei anni rimasta intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza implora aiuto attraverso una chiamata di emergenza. I volontari della Mezzaluna Rossa tentano disperatamente di salvarla in una drammatica corsa contro il tempo.

La regista Kaouther Ben Hania spiega la genesi dell’opera: "Al centro di questo film c’è qualcosa di molto semplice, e molto difficile da affrontare. Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno arriva".

Il film, interamente in arabo, si concentra sull’attesa e la paura, evitando la violenza esplicita per privilegiare la dimensione emotiva del dramma.

La programmazione del film, nel primo fine settimana di riapertura del cinema, sarà la seguente: oggi ore 21; sabato ore 21; domenica ore 18 e 21; lunedì ore 21.

Il Cinema Santo Spirito, situato in via della Resistenza 7, conferma il suo ruolo di presidio culturale per Ferrara. Come Sala della Comunità Acec (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), propone una programmazione che coniuga qualità artistica, valori umani e rilevanza sociale.

Oltre alle proiezioni del weekend, la programmazione si arricchirà di numerose iniziative culturali.

Già in calendario una rassegna sull’intelligenza artificiale, realizzata in collaborazione con l’Università di Ferrara e un ciclo dedicato al tema delle migrazioni con l’associazione Mediterranea. Proseguiranno inoltre le rassegne su Giubileo e documentari, insieme a convegni e incontri sviluppati con altri operatori culturali del territorio.

"Con ‘La voce di Hind Rajab’ il Santo Spirito si schiera dalla parte di un cinema che non dimentica, che fa della settima arte uno strumento di umanità e giustizia", dichiarano dalla direzione del cinema. "Come sottolinea la regista Ben Hania, il cinema può preservare un ricordo, può resistere all’amnesia".

re. fe.