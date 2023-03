A scuola dall’azienda Stil-Mec

Le classi quinte del "Rita Levi Montalcini" dell’indirizzo meccanico si sono recate in visita tecnico-didattica nell’azienda Stil-Mec di Portomaggiore. E’ stata una giornata nella quale "la scuola è andata in azienda" per ampliare le proprie conoscenze tecniche e per vedere come la parte teorica studiata in classe è applicata alla parte pratica aziendale. I ragazzi hanno visto direttamente come si fa meccanica di precisione e come si producono particolari meccanici all’avanguardia, prototipi, campionature, che sono di supporto ai settori merceologici della fabbricazione di macchine alimentari, l’imballaggio e l’industria automobilistica. Un’esperienza utile e istruttiva per comprendere come funziona il ciclo di lavoro, tutta la produzione in generale e la certificazione del prodotto finito. Al termine gli studenti si sono detti entusiasti.