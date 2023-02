A scuola di amministrazione pubblica a Roma Il capogruppo Massarenti al master di Anci

A scuola di amministrazione pubblica per poter sempre meglio svolgere il compito di amministratori nel proprio comune. E’ quanto hanno fatto Lorenzo Massarenti, capogruppo consiliare di maggioranza a Codigoro ed il collega Nicola Padovani consigliere di maggioranza a Masi Torello, in un percorso formativo nell’ambito della X edizione del ForsAM, master in Amministrazione Municipale promosso da Anci, svoltasi a Roma. I due giovani sono stati selezionati per il corso semestrale che costituisce il perno delle attività formative di Anci, rivolte agli amministratori locali. Era prevista mensilmente una sessione in presenza e una a distanza di seminari, toccando tutti i principali aspetti con cui un amministratore si trova a doversi confrontare, partendo dalla gestione dei servizi locali e arrivando all’urbanistica, passando per il bilancio e la finanza locale. I due hanno potuto misurarsi e confrontarsi con altri 30 colleghi da tutta Italia e da tutti gli schieramenti politici. "Lasciamo il ForsAM - affermano - con la grande soddisfazione di uscirne arricchiti umanamente e professionalmente. La speranza è quella che sempre più giovani possano interessarsi al servizio del bene pubblico – concludono – che di fronte alle sfide di oggi hanno bisogno di risorse e competenze".

cla.casta.