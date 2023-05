A scuola di barca a vela gli studenti delle medie

Ragazzi e ragazze della scuola media dell’Istituto comprensivo di Copparo hanno potuto vivere una splendida esperienza. Sabato scorso, infatti, gli studenti sono stati ospiti al Porto di Goro per scoprire i segreti della navigazione in barca a vela. Anche con una diretta esperienza in mare. Dopo una lezione teorica con un istruttore della Lega Navale Italiana nell’aula che era stata predisposta per l’occasione, gli alunni hanno effettuato la prima uscita nella Sacca di Goro a bordo di quattro imbarcazioni ed altrettanti istruttori. E, dopo il pranzo in un ristorante di Bosco Mesola, un’altra, indimenticabile uscita in mare. Una splendida esperienza che è stata vissuta con entusiasmo da parte degli alunni e che è stata possibile anche grazie alla grande disponibilità degli ospitanti. A promuovere l’iniziativa sono stati il socio di Proloco Copparo, professor Fabrizio Andreatti (docente in quiescenza di Scienze Motorie, ma anche responsabile della Nautica copparese) e il professor Armando Zanforlin, vice presidente di Proloco Copparo, nonché docente in servizio e responsabile di sede della Scuola Media di Copparo. Un’attività che è stata accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Copparo Domenico Marcello Urbinati. Diciannove gli studenti che hanno aderito, provenienti dalle sedi di Copparo, Berra e Ro. Il tutto è stato reso possibile grazie alla disponibilità manifestata dal presidente del Porto Turistico di Goro Marco Ricci, e del presidente della sezione provinciale della Lega Navale Italiana Raffaele Romano Piva, che hanno messo rispettivamente a disposizione spazi, imbarcazioni e istruttori. Tutto gratuitamente. Il trasporto degli alunni a Goro, andata e ritorno, è stato effettuato dalla ditta Vezzali Viaggi di Copparo, con costo a carico di Proloco Copparo, che ha ottenuto il patrocinio dell’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale di Copparo. Un’imperdibile opportunità, dunque, quella che hanno potuto vivere gli studenti che hanno potuto conoscere da vicino il mondo della navigazione a vela e scoprirne i segreti.

v.f.