A scuola di carnevale dai ’Pitoch’ "I bimbi hanno visto i nostri carri"

Un gruppo di piccoli alunni, la metà dei 22 che normalmente frequentano la scuola dell’infanzia di Mezzogoro, a Codigoro, la parte rimanente era assente per malattia, si sono recati in quel laboratorio, un vecchio capannone agricolo prestato da tempo lo scopo, nel quale i meravigliosi volontari del Comitato Manifestazioni di Mezzogoro, preparano le "macchine dell’allegria". Si tratta di enormi carri allegorici, di cartapesta, che sfileranno per le vie di tante cittadine del Delta, a partire dal prossimo 26 febbraio fino a metà marzo, col nome di Pitoch "Il carnevale più carnevale del Delta". Un’attività che vede una quarantina di volontari impegnati da settembre, quattro sere ogni settimana, che grazie alla loro bravura, creatività e passione realizzano carri allegorici e cars particolari. Ad accompagnare gli alunni le insegnati Arianna Aliprandi, Simonetta Bergantin e Alessandra Polelli, per un progetto laboratoriale, all’interno della scuola sull’uso della cartapesta che vedrà, il prossimo 7 febbraio, gli stessi maestri di Pitoch recarsi nella scuola a mostrare la loro abilità nel trasformare cartapesta e altro. Volontari che col trenino costruito a Natale hanno portato i bimbi in giro per la frazione. Gli alunni hanno anche dipinto alcune costruzioni, presente anche il sindaco Alice Zanardi e gli assessori Simonetta Graziani e Stefano Adami, che hanno promesso un’uscita anche a Codigoro al momento non previsto dal calendario di Pitoch.

cla.casta.