A scuola di cucina rinascimentale. Ai fornelli gli studenti del Brindisi

A scuola di cucina rinascimentale dalla compagnia d’Arme San Luca di Ferrara. Si sono concluse le lezioni di cucina rinascimentale al Remo Brindisi di Lido degli Estensi. Il progetto, nato da un’idea del Prof. Gianluca Chendi, docente di inglese e di English for cooking dell’indirizzo alberghiero, ha coinvolto 35 studenti delle classi terze dell’indirizzo di Arte culinaria e pasticceria, presso il Ristorante didattico del Remo Brindisi.

Al cospetto di personaggi in abiti rinascimentale, gli alunni si sono trovati di fronte ad una tavola allestita con stoviglie e suppellettili dell’epoca: piatti in ceramica graffita ferrarese, pentole di coccio, pestello e mortaio, ciotole, schiumarole e mestoli rigorosamente in legno; “alberelli” per spezie farine e liquidi, coltelli di repertorio, paioli in rame e padelle di ferro.

Con i rappresentanti della Compagnia d’Arme di San Luca di Ferrara, uno tra i quali nelle vesti di Bartolomeo Contrari, che fu precettore di Nicolò III D’Este, gli studenti hanno compiuto un viaggio nell’epoca di Messisbugo, con uno storytelling appassionante inerente i modi di stare a tavola e l’utilizzo degli ingredienti nelle ricette del “libro dei ghiotti” del XIV secolo e del libro “De Arte Coquinaria”.

Al termine della lezione, gli alunni hanno potuto degustare il menù rinascimentale, da loro rielaborato in chiave moderna, assaporando la storia attraverso l’attività tecnico-pratica del laboratorio di enogastronomia.