A scuola di fotografia a Copparo al ’Torrione’: "Corso di 5 lezioni Gratuito"

È rimasto poco tempo ancora per iscriversi il corso base di fotografia, organizzato dal Fotoclub ‘Il Torrione’ con il patrocinio del Comune di Copparo. Si tratta di cinque lezioni tecniche e due uscite pratiche, che inizieranno oggi alle 21 nella sede di via Dante Alighieri 7A. Il corso è gratuito previa iscrizione al Fotoclub: scrivendo a fotoclubiltorrione@gmail.com, o contattando i numeri 348-3350530 e 329-8542653. ‘Il Torrione’ è reduce dal successo della mostra collettiva alla Galleria civica ‘Alda Costa’, in occasione della Fiera. Hanno esposto Alessandra Manfrin, Alessio Zappaterra, Augusto Terazzi, Barbara Pocaterra, Barbara Zaccaria, Bruno Marchetti, Cristian Cavallari, Daniela Ferranti, Davide Zampieri, Filippo Pollastri, Francesca Romanini, Francesca Trazzi e tanti altri.