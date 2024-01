A scuola di governo in Prefettura: "Così gli alunni fanno formazione"

Il prefetto Massimo Marchesiello e la dirigente scolastica dell’Istituto Vittorio Bachelet di Ferrara Emilia Dimitri, ieri, hanno sottoscritto a Palazzo Giulio d’Este una nuova convenzione per l’attivazione di un progetto Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), precedentemente noto come alternanza scuola-lavoro. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso la creazione di opportunità significative per gli studenti di acquisire esperienza pratica nel mondo del lavoro. Il progetto PCTO riguarderà attività di formazione e orientamento nell’ambito delle attività amministrative di cui si occupa l’Ufficio del Governo, offrendo agli studenti un’esperienza unica e preziosa. "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con la Prefettura, ha dichiarato la Dirigente Scolastica. Crediamo fermamente che l’esperienza pratica sia un elemento chiave nella crescita dei nostri studenti e ringrazio il Prefetto Marchesiello per l’opportunità che ci è stata data. Il progetto PCTO rappresenta un’opportunità unica per gli studenti delle nostre ultime classi di acquisire competenze spendibili nel mercato di lavoro e di avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti". Il Prefetto di Ferrara ha aggiunto: "Accogliamo con favore l’opportunità di contribuire alla formazione dei giovani del nostro territorio e speriamo di iniziare quanto prima le attività messe a punto nel progetto condiviso con l’Istituto Bachelet. I ragazzi avranno una importante opportunità di crescita ma anche la Prefettura, sono sicuro, potrà avvalersi di competenze tecniche di rilievo"