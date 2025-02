A scuola di inclusione con il liceo Ariosto grande protagonista

Il Liceo Ariosto ha ospitato la terza tappa di “A scuola di inclusione” progetto dedicato agli studenti delle superiori ideato da Bocconi in collaborazione con Intesa San Paolo e Dynamo Camp. L’Ariosto è stato scelto perché l’anno passato è stato il vincitore del capitolo dedicato al benessere mentale, "siamo tornati nelle scuole che abbiamo premiato usandole come esempio per chi, quest’anno, vorrà trattare le tematiche di inclusione e offrire nuovi spunti per migliorare il nostro mondo", ha commentato Amelia Buttaboni, della Bocconi che ha presentato anche l’offerta formativa. La professoressa dell’Ariosto che ha seguito il percorso, Silvia Romagnoli, ha spiegato che "l’anno scorso ci è stato proposto dalla Bocconi di lavorare su questo importante progetto che riguarda l’inclusione, la povertà, disabilità, migrazione, disagio psichico, gender gap e, con la collaborazione di Confcooperative, e grazie alla nascente “CooperAriosto”, abbiamo agito insieme". Tra le varie sessioni della mattinata, anche il laboratorio di Intesa Sanpaolo sulla comunicazione non violenta. Alberto Barroero, specialista di formazione: "Intesa ha una particolare sensibilità per il sociale, c’è proprio una struttura organizzativa al suo interno che si occupa di questo e l’argomento inclusione è centrale, lavorare su questo significa dare un contributo alla società che viviamo".