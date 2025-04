A scuola di pizza nell’antica trattoria San Biagio

La ‘Scuola della pizza’ accende il forno nell’antica trattoria di San Biagio e grazie ai ragazzi che stanno imparando i segreti di un mestiere, il profumo della cottura diffonde l’arte di un sapere antico, che si fa nuovo. E’ il secondo step del progetto gratuito, organizzato dal parroco don Giorgio Lazzarato, grazie ad un ‘maestro’, Salvatore Piscedda, che in vent’anni ha insegnato a generazioni di giovani che sono passati per Salvatonica e San Biagio, le due piccole frazioni del comune di Bondeno, dove, a fare la pizza. Per qualcuno di loro è diventato anche un lavoro. Dall’autunno alla primavera. In questi mesi le lezioni scandiscono le settimane. Ogni lunedì dalle 15 alle 17.30, da marzo a maggio, la trattoria di San Biagio si anima dei ragazzi che arrivano dai paesi vicini e dal via vai dei genitori che li accompagnano. Sono per lo più studenti che la mattina frequentano la scuola e un pomeriggio la settimana lo dedicano ad imparare questo lavoro. Lunedì erano in 11. Sono ragazzi e ragazze. Hanno dai 16 ai 21 anni, ma possono frequentare la scuola anche i ragazzi di 14 e 16 anni. Negli spazi della ex trattoria, che viene aperta solo in questa occasione, le voci dei giovani si incontrano. Una squadra di giovani pizzaioli che incanta.

Claudia Fortini