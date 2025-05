A scuola di politica e comunicazione

Prosegue il ciclo di incontri della scuola di formazione politica Mosaico, promossa dalla Federazione del Pd di Ferrara in collaborazione con la Fondazione L’Approdo e la Conferenza delle Donne Democratiche. Il prossimo appuntamento si terrà oggi alle ore 18.30, al Consorzio Factory Grisù, e affronterà il rapporto tra politica, comunicazione e intelligenza artificiale. L’incontro, dal titolo ’La comunicazione politica nell’era dell’intelligenza artificiale’, vedrà come relatori Giacomo Vincenzi, consulente ed esperto di comunicazione digitale per istituzioni e amministrazioni pubbliche, e Marco Giacomazzi, ricercatore in scienze della comunicazione e autore di studi sul linguaggio politico e gli effetti della comunicazione algoritmica. L’ingresso è libero, previa iscrizione tramite il sito del Pd Ferrara.