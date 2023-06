A scuola di protezione civile al camp dei ragazzi

La Protezione Civile di Lagosanto partecipa all’edizione 2023 del progetto nazionale ‘Anch’io sono la Protezione civile’, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 11 ai 13 anni in programma dal 25 giugno al 1° luglio che si terrà a Lagosanto nell’area antistante l’Auser (area verde). Auser che metterà a disposizione anche lo spazio studi e la mensa (insieme ai propri cuochi). Attesi sono ventisette ragazzi della scuola primaria e secondaria. "Un evento di grande importanza per la nostra comunità – afferma la presidente della Protezione civile di Lagosanto, Donatella Moretti -. Il Campo Scuola Nazionale rappresenta un’opportunità unica per i giovani di acquisire competenze fondamentali nel campo della protezione civile. I partecipanti avranno l’occasione di partecipare a simulazioni, esercitazioni pratiche". Durante questo periodo, i giovani impareranno le migliori pratiche di gestione delle emergenze, affineranno la loro capacità di reagire in modo efficace in situazioni di crisi, ovviamente sempre in ambito ludico. "La nostra missione – prosegue Moretti - è quella di formare una nuova generazione di cittadini preparati e responsabili, in grado di affrontare le sfide che la Protezione Civile affronta quotidianamente. Il Campo Scuola Nazionale rappresenta il primo passo per raggiungere questo obiettivo". La presidente della Protezione civile laghese ringrazia sia il team organizzativo del Campo Scuola Nazionale che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per il loro impegno e la loro dedizione nel rendere possibile l’iniziativa: "Senza il loro lavoro instancabile, non saremmo in grado di offrire ai giovani questa opportunità. Grazie anche a tutti gli Enti esperti (Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Capitaneria di Porto, WWF Ferrara, Comacchio Soccorso, Gruppo Cinofilo Onda Azzurra, Gruppo Sommozzatori Estense, Centro Nautico Volano, Guardie Ecozoofile Enpa).

v.f.