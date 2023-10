A scuola di rianimazione. Il 118 scende in piazza

LAGOSANTO

Piazza Vittorio Veneto a Lagosanto, oggi dalle 11 alle 14, ospiterà l’evento ‘Settimana Viva! Il 118 scende in piazza’. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Lagosanto in collaborazione con il 118 dell’Azienda Usl di Ferrara, è finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare e dell’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE). "Siamo molto soddisfatti di poter ospitare questa importante iniziativa - afferma il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli -. Si tratta di un’ovvia continuazione dell’esperienza del nostro comune, ove l’attuale Amministrazione comunale ha installato diverse postazioni DAE, al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco". Strumenti importantissimi, e che possono davvero salvare vite, quelli che sono stati collocati presso l’androne del Municipio, alla scuola ‘Tagliatti’ in via Roma e presso palestra comunale. Durante l’evento, i professionisti del 118 dell’Ausl di Ferrara effettueranno dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e di uso del defibrillatore automatico esterno. Saranno inoltre presenti stand informativi sulle attività di soccorso e prevenzione sanitaria.

L’obiettivo della manifestazione è quella di informare le diverse fasce della popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che ne sono colpiti: manovre semplici che, anche senza una preparazione sanitaria specifica, tutti possono attuare. L’iniziativa ‘Il 118 scende in piazza’ è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita.

v.f.