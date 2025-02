A scuola di sentimenti alla biblioteca Ardizzoni. Cinque incontri per capire le dinamiche familiari

A scuola di sentimenti per i genitori ma anche per coloro che fanno parte di una famiglia. Un ciclo di cinque incontri per migliorare le relazioni umane alla base di un nucleo familiare. L’obiettivo è creare la cultura del rispetto e della tolleranza, mettando in pratica sane dinamiche. La rassegna si terrà i mercoledì dal 19 marzo al 26 aprile alla presso la biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro, in piazza Donatore di sangue 1 (ingresso sul retro). L’iscrizione è gratuita entro il 2 marzo (max 25 partecipanti). L’Associazione Biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro, col patrocinio del Comune di Cento, organizza un corso di 5 incontri intitolato, come detto, “A scuola di sentimenti”, una esplorazione guidata delle relazioni e delle dinamiche familiari, come si originano, come ognuno si pone in esse e come incidono sulla nostra vita. Il corso è per tutti, non esclusivamente per genitori, è gratuito, e sarà guidato dalla Dott.ssa Luisa Garofani, medico psichiatra di grande esperienza sui temi trattati. Non si tratta di conferenze, ma gli incontri avranno forma di dialogo e discussione. L’iscrizione è obbligatoria, entro il 2 marzo, alla biblioteca di Casumaro negli orari di apertura (domenica 10.30-12, mercoledì 15.30-17) oppure via mail a bibliotecacasumaro@gmail.com.