A scuola ’Merendiamo in salute’ "Sana alimentazione protagonista"

Partirà martedì prossimo, il progetto di educazione alla sana alimentazione rivolto ai bambini ‘MerendiAMO in salute’, curato dal Coordinamento Pedagogico Unione Terre e Fiumi, Confagricoltura Ferrara, scuole dell’infanzia del Comune di Copparo, Consorzio RES - Uoc Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Adico, Casa di Comunità Terre e Fiumi. Ieri si è tenuta la presentazione in sala consiliare, chi hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni, di Gian Marco Duo e Federico Magri di Confagricoltura e di Dario Pellizzola, presidente di Adico.

L’attività, che si svolgerà alle scuole dell’infanzia Gulinelli e Cadore, fonda sulla consapevolezza che la salute è un bene prezioso di cui bisogna prendersi cura fin dall’età evolutiva, poiché il benessere dipende dal comportamento che, a sua volta, è frutto dell’educazione che riceviamo. Occorre dunque imparare a mangiare e per farlo è necessario conoscere i cibi, il loro valore nutritivo e il loro luogo di provenienza. Il percorso didattico di orientamento all’alimentazione prodotta nel nostro territorio, in particolare la frutta di stagione, si sviluppa mediante una sorta di laboratorio di osservazione, manipolazione e assaggio di prodotti locali: i bimbi, attraverso i cinque sensi e il gioco, stabiliscono un approccio sano e sereno al cibo proposto. Tanto più che il distretto copparese è ricco di aziende in grado di fornire prodotti che meritano di essere "esplorati", conosciuti e utilizzati dai più piccoli e dalle loro famiglie.

Il progetto in partenza si concluderà entro giugno 2024. E punta a diversi obiettivi: il rafforzamento delle conoscenze in materia di educazione alimentare, l’acquisizione di una maggior consapevolezza nella scelta di un comportamento alimentare adeguato e nell’eliminazione di quelli non soddisfacenti, il consolidamento del rapporto con il territorio attraverso la conoscenza delle risorse. Senza dimenticare i benefici in termini di sviluppo della curiosità nei confronti dell’ambiente naturale.

v.f.