A settembre arriva Giusy Ferreri

Giusy Ferreri si esibirà a Bondeno domenica 3 settembre,in un grande spettacolo gratuito in Piazza Garibaldi per la terza edizione di ’Scorre il Festival’. Eccolo il primo annuncio ufficiale della kermesse culturale e musicale in scena durante il primo fine settimana di settembre fra Bondeno e Stellata. La cantautrice palermitana ha all’attivo quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, nonché il secondo posto alla prima edizione di X Factor, che di fatto le aprì le porte all’ascesa nel panorama musicale italiano. "Sarà una serata frizzante e ricca di energia, da vivere tutta d’un fiato – commenta entusiasta il sindaco, Simone Saletti –. Saranno posizionate 1500 sedute e l’accesso allo spettacolo sarà completamente gratuito previa prenotazione del proprio posto a sedere". I biglietti saranno disponibili nel corso di questo mese.