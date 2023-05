A sorpresa prova dei cani anti-droga

‘Pelosi in passerella’, torna la sfilata canina della solidarietà a sostegno della Fondazione Ado. Dopo il successo della prima edizione, dove oltre 90 cani hanno sfilato per una causa benefica, la Fondazione Ado presenta la seconda edizione di ‘Pelosi in

passerella’, la sfilata canina della solidarietà con il patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione di Ancescao, Ospedale degli Animali e Lega del Cane

- Sezione di Ferrara.

L’appuntamento oggi, alle 19, al centro di promozione sociale “Il Parco” in via Canapa 4. Una grande serata di festa dedicata agli amici a 4 zampe, a partire dalla sfilata aperta a tutti i cani che culminerà con la premiazione di tante simpatiche categorie: il più piccolo, il più grande, il più giovane, il più vecchio, il più simpatico e “tale e quale”. Tante le novità ‘spettacolari’ per questa seconda edizione: dalla partecipazione del Nucleo Unità Cinofile del Corpo Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara che si cimenterà in una dimostrazione di ricerca di sostanze stupefacenti, alla dimostrazione di canicross a cura dell’associazione Draco Runner. Saranno presenti gli educatori di BauAcademy per informazioni e consigli. Durante la serata un punto ristoro all’interno del centro sociale Il Parco e area laboratori a tema per bambini.