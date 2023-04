A sostegno del pronto soccorso di Cento, oggi la raccolta delle firme a Vigarano

Continua anche fuori dal comune di Cento la raccolta firme promossa del centrodestra formato da Fratelli d’Italia, Lega, Avanti Cento e Forza Italia, per chiedere alla Regione di non depotenziare il pronto soccorso e l’ospedale centese, a seguito della rimodulazione che la Regione sta disegnando con un tavolo tecnico. A Vigarano Mainarda è infatti Francesco Marangoni che si è fatto promotore dell’iniziativa e grazie alla Lega di Vigarano oggi dalle 9 alle 12 nel piazzale davanti al bar la Diamantina metterà a disposizione il proprio tempo per la raccolta firme per la petizione contro la chiusura del pronto soccorso di Cento. Anche a Cento si prosegue e la coalizione con i fogli da firmare, sarà presente al mercato a Renazzo dalle 9.30 alle 12.30, martedì nella sede di Fratelli d’Italia in centro.