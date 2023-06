‘A spass con la storia’, la commedia questa sera alle 20.30

La compagnia Qui Quo Quacchio torna a calcare le scene. E’ infatti previsto per questa sera, a partire dalle 20.30 nel parco della villa Fratelli Navarra a Malborghetto di Boara lo spettacolo ‘A spass con la storia ad Frara’. La commedia dialettale, scritta dall’aguzza penna di Laura Furini, mescola rigore storico e invenzione, passato e presente, lingua italiana e dialetti, parole e musica. Il tutto vuol essere un omaggio alla nostra bellissima città, che in un tempo ormai lontano, è stata ritenuta, con buona ragione , una delle capitali del Rinascimento italiano. Non si tratta, insomma, della solita commedia dialettale. Questa volta c’è qualcosa in più, che intreccia peraltro alcune vicende che hanno caratterizzato la storia della nostra città. Insomma, non mancheranno i sorrisi. La Compagnia Qui Quo Quacchio, da sempre devolve il ricavato degli spettacoli in beneficenza. I fondi serviranno a finanziare la ristrutturazione della scuola materna di Quacchio.