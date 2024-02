A spasso tra calici e tradizioni, nasce la mappa dei sapori doc

Una mappa inedita per riscoprire e valorizzare le risorse artistiche, culturali e culinarie della città. Questo il contenuto del progetto ’Art&food’ realizzato in sinergia con il Comune e la Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

Un inedito itinerario nella città degli Estensi che va a riconoscere e ad individuare le raffigurazioni più significative inerenti l’enogastronomia presenti nella produzione artistica della città, dall’epoca tardo medievale sino ai giorni nostri, nella Ferrara metafisica di Giorgio De Chirico. Alla presentazione l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini ha sottolineato "l’importanza di coniugare il turismo enograstonomico con i percorsi storico culturali della città, in sinergia con partner organizzativi come la strada dei Vini e dei Sapori. Una innovazione che darà diversi frutti nei prossimi mesi". Scegliere di visitare Ferrara, ha ribadito, "vorrà dire, in futuro, scoprire oltre alla sua arte e cultura, la capacità di assaporarne in senso stretto la sua millenaria storia culinaria". L’importanza di ’Art&Food’ è stata sottolineata anche da Massimiliano Urbinati, preside del Vergani-Navarra e presidente della Strada dei Vini e dei Sapori, per "rivendicare una avanguardia culturale della nostra città con quella frangia di turismo interessata a seguire innovazione e tradizione anche enogastronomica". Insieme a Urbinati hanno dato vita al progetto Silvia Bozzato e Luca Deserti, quest’ultimo ideatore del concept della mappa, "una idea sviluppata studiando l’iconografia delle opere d’arte della città riferite al cibo". L’attività di mappatura, che sarà implementata con altri luoghi di interesse, ha visto la collaborazione della commissione storico-artistica dell’Ente Palio, di Silvia Ferretti e delle Guide turistiche associate alla Strada. La mappa è in distribuzione in Porta Paola e all’ufficio turistico in Castello.

Federica Achilli