A ’Sport impact lab’. Ferrara è in finale

È ferrarese il progetto finalista del contest nazionale ‘Sport impact lab’, premiato a Roma nei giorni scorsi grazie a Uisp Nazionale. ‘Sport impact lab’ ha l’obiettivo di valorizzare lo sport e l’attività fisica, rafforzando il ruolo dello sport a supporto dell’occupazione e trasformando idee innovative in iniziative di auto-imprenditorialità ed auto-impiego, oltre a rappresentare uno strumento utile a rispondere al problema occupazionale causato dalla crisi Covid-19, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione lavorativa. In finale è arrivato anche il progetto ‘cammino Estense’ di Andrea De Vivo da Ferrara. "Il progetto -spiega De Vivo - consiste nel creare un cammino dal castello di Ferrara a quello di Mesola per promuovere il territorio attraverso il turismo sportivo e la mobilità sostenibile e accessibile con video storie che raccontano Ferrara, Riva del Po e Mesola".

Mario Tosatti