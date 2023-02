A ’Striscia la notizia’ sfila il bambù made in Portomaggiore

Ribalta nazionale per il bambù made in Portomaggiore. Sabato prossimo su Striscia la Notizia, su Canale 5, uno dei programmi di punta del cosiddetto prime time, la fascia di maggiore ascolto, Luca Sardella racconterà delle foreste di bambù nel territorio del comune di Portomaggiore e delle loro peculiarità e benefici per il clima e l’ambiente. E’ una coltivazione sperimentale, che promette di diventare tra le più redditizie, visti i molteplici usi. Protagonista il portuense Marco Mercatelli, un imprenditore con attività a Voghiera e a Portomaggiore, che partendo dal commercio ha deciso di diversificare buttandosi anche in agricoltura. Tutto è cominciato nel 2015, quando una quindicina di persone del territorio portuense creano due società agricole, acquisiscono in affitto circa 17 ettari di terreno, uno a Quartiere e l’altro a Ripapersico, e piantumano complessivamente oltre 18.000 piante madri di bambù gigante. Dopo le difficoltà dei primi anni, dovuti alla sperimentazione di una coltura nuova, oggi si è raggiunto il livello di maturazione con due foreste lussureggianti.

"Quella di Ripapersico è considerata una delle tre più belle e meglio formate d’Italia – commenta l’assessore alle Attività produttive, Enrico Belletti (foto) – con canne fino a 10 centimetri di diametro e 12 metri d’altezza. Un impegno che ha portato, sul finire del 2022, le due società portuensi a fondersi con un’azienda leader nel settore del bambù gigante, e i 15 soci pionieri iniziali sono tutti divenuti soci di questa nuova azienda, aggiungendosi agli altri 1.650 soci complessivi. Le due foreste tuttavia non sono ancora giunte alla maturazione finale: occorreranno ancora 3-4 anni di cure per giungere al top, con canne fino a 15 cm di diametro e altezza fino a 15 o 18 metri".

f.v.