A Targa (Inside) premio speciale alla carriera

Innovazione, creatività, tecnologie digitali, strategie, nuove forme di comunicazione al servizio di brand leader di mercato ma anche di brillanti startup. Queste alcune delle componenti che hanno animato la sera di giovedì 6 luglio, presso la ’Fabbrica di Lampadine’ a Milano, in occasione della cerimonia di premiazione dei Touchpoint Awards Engagement. Parliamo dei riconoscimenti, a firma dell’editore Oltre La Media Group, che celebrano la capacità di coinvolgimento e il più efficace utilizzo dei punti di contatto tra aziende e consumatori, con focus sulle molteplici attività messe in atto dalle agenzie per creare branding e incentivare la fedeltà alla marca.

Oltre ai premi dedicati alle singole categorie, sono

stati assegnati anche riconoscimenti speciali, tra cui il Premio alla Carriera al ceo di Inside Luca Targa, insignito del ’Touchpoint Never Ending Story’. Questa la motivazione: "Un imprenditore esperto, “prestato tanti anni fa” al mondo della comunicazione. Ama definirsi, nel giusto senso, “mestierante curioso”. Comunicatore e pubblicitario professionista, recentemente nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Un impegno costante in qualità di divulgatore sui temi del marketing e della comunicazione, come testimoniano le sue pubblicazioni, i tanti interventi in qualità di speaker e i dieci riconoscimenti alla carriera". "Mi sento emozionato e grato alla Giuria questo premio che segna i miei 25 anni di carriera come imprenditore nel campo della comunicazione. Non posso non condividere la soddisfazione di questo riconoscimento con tutti i miei collaboratori", ha commentato

Luca Targa al termine della serata di gala.