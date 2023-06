A tavola con la giostra del borgo Alla regia la contrada di San Luca

La Contrada Borgo San Luca celebra la XX edizione della ‘Giostra del Borgo’ in programma da questa sera fino al 25 giugno, nella storica sede dell’Ippodromo comunale di Ferrara in via Ippodromo 31. Tutte le sere dalle 19,30, buona cucina con piatti della tradizione ferrarese, spettacoli, rievocazioni, tornei, attività per bambini e mercati artigiani. Il programma è stato illustrato ieri dal vicesindaco Nicola Lodi e dal presidente della Contrada Borgo San Luca Luca Bertazza; con il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti; il presidente del Circolo San Luca Silvano Bernaroli; il capo Contrada Paolo Danieli e il presidente dell’Avis Comunale di Ferrara Sergio Mazzini. "Ogni anno – sottolinea il vicesindaco Nicola Lodi – il programma della festa aumenta e già solo da questo si può percepire l’impegno che la contrada Borgo San Luca mette in ogni proposta che offre. Ringrazio Avis e tutte le persone che stanno lavorando per la riuscita di questo grande evento. Queste sono occasioni che servono a finanziare e a tenere in piedi le strutture che ha ogni contrada e che hanno un costo". "Vorrei ringraziare – dichiara Luca Bertazza – l’Amministrazione Comunale che segue e promuove le nostre iniziative con profondo interesse e l’Ente Palio che ci affianca e sostiene. Ringrazio tutti i nostri sostenitori che ci danno modo di far rivivere i tempi passati. In questo modo coinvolgiamo le famiglie creando aggregazione e coesione nel quartiere e nella comunità di riferimento". Nel week-end del 17-18 giugno, organizzato dal gruppo armati con la partecipazione di numerosi gruppi di rievocatori provenienti da più parti d’Italia, verrà rievocata la battaglia avvenuta nei pressi di Porta San Pietro durante l’assedio di Ferrara del 1333 e che prenderà il nome di "Ferrara sotto assedio". Durante la settimana, saranno sempre presenti i mercati moderni con articoli di artigianato. Tutti i giorni sarà aperto dalle h 19.30 il classico ristorante "Locanda del Paraduro" situato all’aperto, nel giardino esterno adiacente all’ingresso dell’ippodromo. Tutti i donatori dell’Avis che si presenteranno al ristorante col tesserino otterranno uno sconto del 10% sull’importo della cena.

Lauro Casoni